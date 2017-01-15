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15:30 (мск), источник: АиФ Новосибирск

МВД уточнило факты по смертельному ДТП под Новосибирском

Погибшему водителю было 27 лет.

Автомобильная авария произошла в субботу около 17 часов на 88-м километре трассы Новосибирск-Ташанта. Как выяснили сотрудники полиции, следовавший в сторону Барнаула водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Киа Рио».

На месте происшествия от полученных травм скончался 27-летний водитель «Тойоты». Его пассажирка, а также пассажирка второй машины доставлены в больницу с различными травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Всего на дорогах города и области за сутки зарегистрировано 9 ДТП, в которых один человек погиб, 14 получили травмы, — сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

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