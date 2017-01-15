МВД уточнило факты по смертельному ДТП под Новосибирском
Погибшему водителю было 27 лет.
Погибшему водителю было 27 лет.
Автомобильная авария произошла в субботу около 17 часов на 88-м километре трассы
На месте происшествия от полученных травм скончался 27-летний водитель «Тойоты». Его пассажирка, а также пассажирка второй машины доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.
Всего на дорогах города и области за сутки зарегистрировано 9 ДТП, в которых один человек погиб, 14 получили травмы, — сообщает