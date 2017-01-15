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15:45 (мск), источник: Новости Перми

На автодороге «Кунгур-Соликамск» в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель

Авария случилась накануне вечером на 248 км трассы. В результате столкновения легкового «Опеля» и грузовика «Митсубиши» погибли два человека.

По предварительным данным краевого МВД, водитель а/м «Опель», женщина 1985 г/р, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Митсубиши». В результате сама автоледи и ее пассажир 1969 г/р погибли. Оба они были жителями Березников.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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