На автодороге «Кунгур-Соликамск» в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель

По предварительным данным краевого МВД, водитель а/м «Опель», женщина 1985 г/р, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Митсубиши». В результате сама автоледи и ее пассажир 1969 г/р погибли. Оба они были жителями Березников.



По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

