Из-за лопнувшей лампочки в Уральском сгорел многоквартирный дом

В краевом МЧС сообщили, что 14 января в 21:00 по местному времени поступило сообщение о пожаре в поселке Уральский, в многоквартирном доме на ул. Комсомольская, 16. Локализовать горение удалось в 23:54, а полностью пожар ликвидировали только в 7 утра 15 января. В результате один подъезд дома сгорел.



По информации местных жителей, ЧП произошло из-за того, что в одной из квартир лопнула лампочка. «Сгорел 16-ти квартирный дом, 16 семей — около 70 человек, из которых около 20 человек дети, остались без всего! Страшно, вещи вынесли только из второго подъезда. Погибли животные», — пишут очевидцы в соцсетях.



По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв, количество пострадавших уточняется. Пока есть сообщения о трех раненных.



У многих жильцов дома не были застрахованы квартиры. Сейчас для людей, потерявших на пожаре все имущество, деньги и документы, собирают помощь, а живут они у знакомых и родственников.