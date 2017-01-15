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15:51 (мск), источник: Новости Перми

Из-за лопнувшей лампочки в Уральском сгорел многоквартирный дом

Пожар в населенном пункте Нытвенского района произошел накануне вечером. В результате 16 семей остались без жилья и всего имущества.

В краевом МЧС сообщили, что 14 января в 21:00 по местному времени поступило сообщение о пожаре в поселке Уральский, в многоквартирном доме на ул. Комсомольская, 16. Локализовать горение удалось в 23:54, а полностью пожар ликвидировали только в 7 утра 15 января. В результате один подъезд дома сгорел.

По информации местных жителей, ЧП произошло из-за того, что в одной из квартир лопнула лампочка. «Сгорел 16-ти квартирный дом, 16 семей — около 70 человек, из которых около 20 человек дети, остались без всего! Страшно, вещи вынесли только из второго подъезда. Погибли животные», — пишут очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв, количество пострадавших уточняется. Пока есть сообщения о трех раненных.

У многих жильцов дома не были застрахованы квартиры. Сейчас для людей, потерявших на пожаре все имущество, деньги и документы, собирают помощь, а живут они у знакомых и родственников.

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