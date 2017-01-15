Из-за лопнувшей лампочки в Уральском сгорел многоквартирный дом
Пожар в населенном пункте Нытвенского района произошел накануне вечером. В результате 16 семей остались без жилья и всего имущества.
Пожар в населенном пункте Нытвенского района произошел накануне вечером. В результате 16 семей остались без жилья и всего имущества.
В краевом МЧС сообщили, что 14 января в 21:00 по местному времени поступило сообщение о пожаре в поселке Уральский, в многоквартирном доме на ул. Комсомольская, 16. Локализовать горение удалось в 23:54, а полностью пожар ликвидировали только в 7 утра 15 января. В результате один подъезд дома сгорел.
По информации местных жителей, ЧП произошло
По предварительной информации, обошлось без человеческих жертв, количество пострадавших уточняется. Пока есть сообщения о трех раненных.
У многих жильцов дома не были застрахованы квартиры. Сейчас для людей, потерявших на пожаре все имущество, деньги и документы, собирают помощь, а живут они у знакомых и родственников.