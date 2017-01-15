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16:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подросток врезался в дерево во время катания с горы в Миассе

Школьника без сознания увезли на «скорой».

Подросток из Миасса в тяжёлом состоянии попал в больницу после катания со снежного склона, мальчик на большой скорости врезался в дерево, сообщают в миасском поисково-спасательном отряде областной службы.

Инцидент на Ильменском хребте в районе центральной проходной НПО электромеханики зафиксировали около полудня 14 января. Несколько школьников пришли покататься, и один из них на пути вниз ударился о дерево. Для потерявшего сознание 15-летнего южноуральца вызвали медиков, но подняться в гору «скорая» не смогла. Спасателям пришлось доставить мальчика вниз на носилках.

Напомним, во время новогодних каникул катание на необорудованной горке привело к травме для юного жителя Магнитогорска: мальчик ударился головой о ледяной выступ, ему потребовалась помощь врачей.

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