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16:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике продолжаются рейды по пресечению незаконной реализации спиртосодержащей продукции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне в Благовещенске выявлен факт незаконной торговли такой продукции из частного дома. Изъято 10,75 литра.

Аналогичный факт выявлен в селе Бураево Бураевского района Башкортостана. В ходе осмотра частного дома изъято 6 литров спиртосодержащей продукции.

В Хайбуллинском районе республике незаконная продажа спиртосодержащей жидкости велась в магазине села Петропавловское. Полицейские изъяли 111 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 100 мл. Проводится проверка.

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