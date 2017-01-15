В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике продолжаются рейды по пресечению незаконной реализации спиртосодержащей продукции.
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике продолжаются рейды по пресечению незаконной реализации спиртосодержащей продукции.
Как сообщили в
Аналогичный факт выявлен в селе Бураево Бураевского района Башкортостана. В ходе осмотра частного дома изъято 6 литров спиртосодержащей продукции.
В Хайбуллинском районе республике незаконная продажа спиртосодержащей жидкости велась в магазине села Петропавловское. Полицейские изъяли 111 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 100 мл. Проводится проверка.