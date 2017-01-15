В Башкирии продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне в Благовещенске выявлен факт незаконной торговли такой продукции из частного дома. Изъято 10,75 литра.

Аналогичный факт выявлен в селе Бураево Бураевского района Башкортостана. В ходе осмотра частного дома изъято 6 литров спиртосодержащей продукции.

В Хайбуллинском районе республике незаконная продажа спиртосодержащей жидкости велась в магазине села Петропавловское. Полицейские изъяли 111 бутылок спиртосодержащей жидкости объемом 100 мл. Проводится проверка.