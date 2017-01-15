В Волжском в ДТП пострадала полуторагодовалая девочка

Характерной особенностью аварий стал тот факт, что в них сталкивались попарно отечественные автомобили и иномарки, и не пострадал ни один пешеход.

В Волжском автомобиль ВАЗ-21150 столкнулся с автомашиной ВАЗ-21043. Здесь же чуть позже произошло еще одно столкновение двух «жигулей»: ВАЗ-21099 и ВАЗ-21074. Последнюю автомашину отбросило на «встречку», где она ударила «Хендай-IX35».

В иномарке пострадала полугодовалая девочка, которую на заднем сидении держала на руках её мама.

В Калачевском районе столкнулись ВАЗ-2121 и ВАЗ-219060. А вот в Камышинском районе «поцеловались» друг с другом две иномарки.

В больницы, с травмами различной тяжести, доставлены шесть человек. Удивительным может считаться то, что за прошедшие сутки не пострадал ни один пешеход.