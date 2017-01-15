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12:36 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области «десятка» едва не врезалась в пирожковую


Этому помешал столб.

14 января в городе Сызрань произошло ДТП. На Волжском спуске по неизвестной пока причине водитель автомобиля ВАЗ 2110 потерял управление над своей машиной, вылетел с проезжей части, заехал на придорожный сугроб перед домом, в котором располагается пирожковая, ударился и едва не свалил бетонную опору освещения. Если бы не она, то автомобиль угодил бы прямо в окно фастфуда.

Как сообщается в паблике «Город Сызрань», пострадавших в этом ДТП, к счастью, нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, сообщает TLTgorod.

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