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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека

Пенсионерка 1936 года рождения погибла на пожаре в квартире в д. Межево Оршанского района. Причина пожара также устанавливается.

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека. Происшествия произошли в Витебской и Минской областях, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, в результате пожара в доме в д. Ист Миорского района погиб пенсионер 1955 года рождения. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены. Причина ЧП устанавливается.

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Пенсионерка 1936 года рождения погибла на пожаре в квартире в д. Межево Оршанского района. Причина пожара также устанавливается.

Поздно вечером 14 января на пожаре в доме д. Васевичи Поставского района погиб хозяин частного дома 1934 года рождения. Причина возгорания устанавливается.

В Минской области мужчина 1961 года рождения погиб на пожаре в собственном жилом доме, расположенном в д. Айнаровичи Логойского района.

В МЧС также рассказали, что минувшей ночью в Дубровно в результате пожара уничтожен автомобиль «Лада Приора», принадлежавший гражданину 1979 года рождения. Причина пожара пока неизвестна. Всего за сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. С начала года в огненной стихии погибли 57 человек.

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