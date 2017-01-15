В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека
Пенсионерка 1936 года рождения погибла на пожаре в квартире в д. Межево Оршанского района. Причина пожара также устанавливается.
Пенсионерка 1936 года рождения погибла на пожаре в квартире в д. Межево Оршанского района. Причина пожара также устанавливается.
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека. Происшествия произошли в Витебской и Минской областях, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Так, в результате пожара в доме в д. Ист Миорского района погиб пенсионер 1955 года рождения. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены. Причина ЧП устанавливается.
Пенсионерка 1936 года рождения погибла на пожаре в квартире в д. Межево Оршанского района. Причина пожара также устанавливается.
Поздно вечером 14 января на пожаре в доме д. Васевичи Поставского района погиб хозяин частного дома 1934 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
В Минской области мужчина 1961 года рождения погиб на пожаре в собственном жилом доме, расположенном в д. Айнаровичи Логойского района.
В МЧС также рассказали, что минувшей ночью в Дубровно в результате пожара уничтожен автомобиль «Лада Приора», принадлежавший гражданину 1979 года рождения. Причина пожара пока неизвестна. Всего за сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. С начала года в огненной стихии погибли 57 человек.