15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека. Происшествия произошли в Витебской и Минской областях, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Так, в результате пожара в доме в д. Ист Миорского района погиб пенсионер 1955 года рождения. В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены. Причина ЧП устанавливается.