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11:41 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Движение на дороге «Львов-Краковец» заблокировано: автобус с туристам врезался в фуру

Во Львовской области в районе села Ямельня на дороге «Львов-Краковец» в ночь на воскресенье, 15 января, произошла масштабноя дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Источник: Nbnews.com.ua

Грузовую фуру развернуло на дороге и в нее врезался автобус с туристами. Пострадал только водитель автобуса, его госпитализировали с незначительными травмами.

«Сегодня, 14 января, в 22:30 Развернуло фуру на дороге “Львов-Краковец” в селе Ямельня в Яворовском районе Львовской области», — передает местное издание «Варта 1 Львов».

Источник: Nbnews.com.ua
Источник: Nbnews.com.ua

Автобус вез туристов в Польшу. В салоне находилось 40 человек, все они живы.

Стоит отметить, движение на автодороге, где произошла авария, было заблокировано в обе стороны.

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Движение на дороге «Львов-Краковец» заблокировано: автобус с туристам врезался в фуру
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