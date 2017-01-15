Движение на дороге «Львов-Краковец» заблокировано: автобус с туристам врезался в фуру
Во Львовской области в районе села Ямельня на дороге «Львов-Краковец» в ночь на воскресенье, 15 января, произошла масштабноя
Во Львовской области в районе села Ямельня на дороге «Львов-Краковец» в ночь на воскресенье, 15 января, произошла масштабноя
Грузовую фуру развернуло на дороге и в нее врезался автобус с туристами. Пострадал только водитель автобуса, его госпитализировали с незначительными травмами.
«Сегодня, 14 января, в 22:30 Развернуло фуру на дороге “Львов-Краковец” в селе Ямельня в Яворовском районе Львовской области», — передает местное издание «Варта 1 Львов».
Автобус вез туристов в Польшу. В салоне находилось 40 человек, все они живы.
Стоит отметить, движение на автодороге, где произошла авария, было заблокировано в обе стороны.