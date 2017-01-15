Движение на дороге «Львов-Краковец» заблокировано: автобус с туристам врезался в фуру

Грузовую фуру развернуло на дороге и в нее врезался автобус с туристами. Пострадал только водитель автобуса, его госпитализировали с незначительными травмами.

«Сегодня, 14 января, в 22:30 Развернуло фуру на дороге “Львов-Краковец” в селе Ямельня в Яворовском районе Львовской области», — передает местное издание «Варта 1 Львов».