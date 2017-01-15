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11:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили подробности ограбления Ким Кардашьян в Париже

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Французская газета Journal du Dimanche получила в свое распоряжение стенографический отчет показаний звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что десятерым обвиняемым по делу об ограблении Кардашьян были предъявлены обвинения. Среди них предполагаемый организатор преступления.

Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы спросить, кто это, но никто не ответил… Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью «Полиция»

Она добавила, что у второго мужчины также была полицейская форма. По ее словам, оба мужчины были европейской внешности и довольно высокого роста.

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Как заявила Кардашьян, в момент ограбления она была одета лишь в пеньюар. Она подтвердила информацию о том, что ее связали при помощи клейкой ленты и проводов. После того, как грабители сбежали, Кардашьян смогла самостоятельно освободиться от проводов и скотча. При этом она отметила, что «они были немного неопытны в том, как они ее связали».

«Во время ограбления, у них был мобильный телефон гостиницы, который постоянно звонил, они говорили по-французски. Мне показалось, что они сказали, что пора уходить», — отметила Кардашьян. В показаниях она также перечислила все драгоценности, которые были украдены.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявляла, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.

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