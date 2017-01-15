Полиция задержала поджигателя, устроившего в субботу пожар в Нововоронеже

Так, вчера, в субботу, 14 января, стражи порядка получили информацию о том, что у 37-летнего горожанина по непонятным причинам загорелся сарай. Оперативники тут же отправились по указанному адресу: осмотрев место, они вскоре пришли к выводу, что имел место преднамеренный поджог постройки. По факту умышленного уничтожения чужого имущества было возбуждено уголовное дело, сразу же начался и поиск злоумышленника.

Правоохранители сработали максимально оперативно: они выяснили, с кем общался потерпевший накануне инцидента, установили ход событий и опросили возможных свидетелей. Из разговоров с местными жителями появилось предположение, что поджог, вероятно, мог совершить 38-летний рецидивист, также житель Нововоронежа.

Предполагаемого злоумышленника задержали, отвезли в отдел полиции, где он сознался в преступлении. Что толкнуло мужчину на преступление, какова была его мотивация и что предшествовало поджогу, пока не сообщается — правоохранители ведут расследования и выясняют все обстоятельства инцидента. Отметим, что за поджог нововоронежский рецидивист может получить еще один тюремный срок, до двух лет.