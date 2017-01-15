Пьяный петербуржец получил смертельные травмы, упав с дивана
Выпивший петербуржец умер, упав с дивана, сообщают «Невские новости».
Выпивший петербуржец умер, упав с дивана, сообщают «Невские новости».
Трагедия произошла в Кировском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье.
По предварительным данным, 46-летний мужчина пришел к другу в гости в квартиру дома на улице Зайцева, они выпили немало алкоголя.
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Мужчина скончался на месте от полученной травмы.
Правоохранительные органы проводят проверку.