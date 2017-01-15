Пьяный петербуржец получил смертельные травмы, упав с дивана

Трагедия произошла в Кировском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье.

По предварительным данным, 46-летний мужчина пришел к другу в гости в квартиру дома на улице Зайцева, они выпили немало алкоголя.

В какой-то момент гость рухнул с дивана и ударился головой.

Мужчина скончался на месте от полученной травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку.