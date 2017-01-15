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11:49 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пьяный петербуржец получил смертельные травмы, упав с дивана

Выпивший петербуржец умер, упав с дивана, сообщают «Невские новости».

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла в Кировском районе Петербурга в ночь с субботы на воскресенье.

По предварительным данным, 46-летний мужчина пришел к другу в гости в квартиру дома на улице Зайцева, они выпили немало алкоголя.

В какой-то момент гость рухнул с дивана и ударился головой.

Мужчина скончался на месте от полученной травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку.

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