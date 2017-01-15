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16:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе за 20 минут задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе за 20 минут задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования.

Полицейские Уфы за 20 минут вышли на след и задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, накануне днем в офис микрофинансирования по улице Первомайская ворвалась молодая пара. Мужчина со своей спутницей стали требовать деньги. Для большей убедительности достали большой кухонный нож.

Однако кассир не поддалась угрозам, и пока уверяла грабителей, что денег в кассе нет, в офис зашли и другие посетители. Именно их присутствие напугало неудавшихся грабителей. Налетчики быстро ретировались.

Сотрудница офиса сразу обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны и доставлены с отдел полиции. Ими оказались житель поселка Булгаково и уроженка Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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