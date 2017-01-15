В Уфе за 20 минут задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе за 20 минут задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования.
УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе за 20 минут задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования.
Полицейские Уфы за 20 минут вышли на след и задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис микрофинансирования.
Как сообщили в
Однако кассир не поддалась угрозам, и пока уверяла грабителей, что денег в кассе нет, в офис зашли и другие посетители. Именно их присутствие напугало неудавшихся грабителей. Налетчики быстро ретировались.
Сотрудница офиса сразу обратилась в полицию. В ходе
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.