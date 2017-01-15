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19:04 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели нашли заблудившегося в крымских горах евпаторийца

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости (Крым). Крымские спасатели вывели из леса заблудившегося в районе Ангарского перевала накануне вечером 24-летнего жителя Евпатории, сообщает МЧС РК.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о том, что в районе Ангарского перевала потерялся человек, поступило в службу спасения 14 января в 18:32. Сотрудники МЧС установили с потерявшемся евпаторийцем связь по телефону и выяснили, что парень с компанией начал движение к Ангарскому перевалу, но отделился.

Спасатели установили предположительное место нахождения пострадавшего и отправились на поиски. Однако несмотря на рекомендации оставаться на месте, парень не прекращал движение, что усложнило поиски. Кроме этого, пострадавший потерял телефон, и связь с ним отсутствовала. По словам спасателей, проведение работ также осложнял густой туман и дождь.

Молодого человека обнаружили спустя два часа в районе туристической стоянки «Колыба» и доставили к служебному автомобилю. Мужчине оказали психологическую помощь, так как он находился в состоянии шока и был в промокшей одежде. В медицинской помощи он не нуждался.

В этот же день во время патрулирования горнолесной зоны спасатели оказали помощь двум девушкам:14-летней жительнице Ялты и 24-летней жительнице Симферополя, которые травмировались на Ангарском перевале, катаясь на санках. Обеих доставили к машине родственников для дальнейшей госпитализации.

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