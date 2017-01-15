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14:03 (мск), источник: Publika.md

Житель Санкт-Петербурга упал с дивана и погиб

Житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана. Как сообщает ТВ Звезда, мужчина получил летальную травму головы.

Источник: Publika.md

По данным издания, инцидент произошел 14 января в доме на улице Зайцева. Двое друзей выпивали в квартире, и 46-летний гость в ходе застолья упал с дивана, на котором сидел.

Он ударился головой, однако обо что именно, неизвестно.

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