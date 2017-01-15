«Тойота» залетела под фуру в Волгоградской области, пострадал водитель легковой машины
14 января в Камышинском районе Волгоградской области легковая иномарка влетела под большегруз.
14 января в Камышинском районе Волгоградской области легковая иномарка влетела под большегруз.
В 11:45 по трассе «Волгоград-Саратов-Сызрань» двигался легковой автомобиль «Тойота» под управлением 41-летнего автолюбителя. На 553-ем километре автодороги он совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался во встречную фуру «Скания R420».
Как сообщают ВДТВ в