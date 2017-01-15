«Тойота» залетела под фуру в Волгоградской области, пострадал водитель легковой машины

В 11:45 по трассе «Волгоград-Саратов-Сызрань» двигался легковой автомобиль «Тойота» под управлением 41-летнего автолюбителя. На 553-ем километре автодороги он совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался во встречную фуру «Скания R420».

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пострадал водитель «Тойоты».