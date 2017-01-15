В Воронежской области утром сгорел склад площадью 120 «квадратов»

В 6:27 утра воскресенья, 15 января, спасателям поступило сообщение о возгорании в селе Новомелатовка Калачеевского района. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что полыхает склад. Справиться с возгоранием удалось в 7:57.

«Огонь повредил склад размером 20 на 6 метров», — рассказали в МЧС.