В Воронежской области утром сгорел склад площадью 120 «квадратов»
По данным МЧС, никто не пострадал.
По данным МЧС, никто не пострадал.
В 6:27 утра воскресенья, 15 января, спасателям поступило сообщение о возгорании в селе Новомелатовка Калачеевского района. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что полыхает склад. Справиться с возгоранием удалось в 7:57.
«Огонь повредил склад размером 20 на 6 метров», — рассказали в МЧС.
Никто во время пожара не пострадал и не погиб. На месте возгорания работали три отделения. Теперь предстоит выяснить,