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13:00 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области утром сгорел склад площадью 120 «квадратов»

По данным МЧС, никто не пострадал.

В 6:27 утра воскресенья, 15 января, спасателям поступило сообщение о возгорании в селе Новомелатовка Калачеевского района. Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили, что полыхает склад. Справиться с возгоранием удалось в 7:57.

«Огонь повредил склад размером 20 на 6 метров», — рассказали в МЧС.

Никто во время пожара не пострадал и не погиб. На месте возгорания работали три отделения. Теперь предстоит выяснить, из-за чего пожар возник.

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