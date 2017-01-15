Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Встречаем старый Новый год с детьми
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
13:09 (мск), источник: РИА Новости

В Домодедово рассказали подробности столкновения самолета с погрузчиком

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Столкновение самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» и погрузчика в Домодедово произошло из-за ошибки руления воздушного судна, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта.

Источник: РИА Новости

Самолет выехал на техническую полосу, предназначенную для проезда спецтранспорта, а затем столкнулся с погрузчиком для наземного обслуживания, который стоял в выделенной зоне, говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне, пострадавших нет. На борту находился 61 пассажир. Все они были эвакуированы и отправились в Саратов следующим рейсом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
МЮ — «Ливерпуль»: проблемы Клоппа и уверенность Моуринью Анонс главного матча уик-энда в чемпионате Англии
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь