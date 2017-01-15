В Домодедово рассказали подробности столкновения самолета с погрузчиком
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Столкновение самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» и погрузчика в Домодедово произошло
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Столкновение самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» и погрузчика в Домодедово произошло
Самолет выехал на техническую полосу, предназначенную для проезда спецтранспорта, а затем столкнулся с погрузчиком для наземного обслуживания, который стоял в выделенной зоне, говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне, пострадавших нет. На борту находился 61 пассажир. Все они были эвакуированы и отправились в Саратов следующим рейсом.