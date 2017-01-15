В Самаре в подъезде дома на Димитрова обнаружили труп мужчины
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В ночное время в отдел полиции по Самаре поступила информация о том, что в подъезде дома на улице Димитрова обнаружено тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, сообщает
По указанному адресу выехала
Полицейские выяснили, что мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 31-летнего знакомого. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник избил своего собутыльника. Проведенная судмедэкспертиза показала, что потерпевший скончался от травмы внутренних органов.
Вскоре подозреваемый был задержан. По данным полицейских, он уже привлекался к ответственности за совершение разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.