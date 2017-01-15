В Самаре в подъезде дома на Димитрова обнаружили труп мужчины

В ночное время в отдел полиции по Самаре поступила информация о том, что в подъезде дома на улице Димитрова обнаружено тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили и изъяли необходимые вещественные доказательства, а также опросили жильцов дома. В ходе работы оперативники установили личность погибшего. Им оказался 31-летний местный житель, который нигде не работал и ранее был судим.

Полицейские выяснили, что мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 31-летнего знакомого. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник избил своего собутыльника. Проведенная судмедэкспертиза показала, что потерпевший скончался от травмы внутренних органов.

Вскоре подозреваемый был задержан. По данным полицейских, он уже привлекался к ответственности за совершение разбойного нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.