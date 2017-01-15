Специалисты обследовали аварийные подъезды дома с деформированным фундаментом в Дзержинске Нижегородской области

Согласно информации, в ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания на предмет установления его ремонтопригодности и (или) дальнейшей эксплуатации жилого дома, с технико-экономическим обоснованием ремонтно-восстановительных мероприятий.

«По состоянию на 06:30 15 января уточнен фронт работ по ликвидации последствий происшествия, на месте работают 211 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС России — 97 человека, 16 единиц техники», — говорится в сообщении.

Согласно уточненным данным, в доме проживал 151 человек. Жители пострадавшего дома были оперативно размещены в ближайшей школе, с ними работали психологи МЧС России.

«Люди получили необходимые разъяснения по организационным вопросам, были обеспечены горячим питанием. В настоящее время 38 человек, в том числе четыре ребенка, размещены в детском оздоровительном лагере “Город спорта” в п. Желнино», — говорится в сообщении.

Открыта горячая линия на базе ЕДДС г. о. г. Дзержинск: 8−831−3−26−07−53. Дом взят под охрану сотрудниками полиции УМВД России по городу. Для медицинского обеспечения на месте происшествия находятся три бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, доследственная проверка по факту деформации фундамента жилого дома проводится в Дзержинске Нижегородской области.