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15:10 (мск), источник: Nur.kz

Арестован водитель в Шымкенте, сбивший женщину с тремя детьми

В результате наезда 4-летний мальчик скончался на месте.

Источник: Nur.kz

В ЮКО арестован водитель, совершивший наезд на пешеходов со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что 14 января 2017 года около 19:00 в Шымкенте на пересечении улиц Жибек жолы и Тауке хана, 23-летний житель Сайрамского района, управляя автомашиной ВАЗ-21099, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые вместе с матерью переходили дорогу.

4-летний мальчик скончался на месте происшествия, а второго, 2007 года рождения с полученными травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

29-летняя женщина и еще один ее ребенок, 2015 года рождения в ДТП не пострадали.

23-летний водитель. Кадр из видео / Otyrar.kz.

Выехавшими на место происшествия стражами порядка проведены необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшедшего.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

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