Талисман ЭКСПО-2017 Сауле пропала с водно-зеленого бульвара в Астане

Талисман ЭКСПО-2017 по имени Сауле пропала с водно-зеленого бульвара в Астане. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook cообщил житель Астаны Рахим Ошакбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Молния!)) Возможно, похищена “Сауле”, один из символов нашей выставки ЭКСПО-2017. Воодушевившись фото Ерлана Манатаева, пришёл к Байтереку сделать с этими символами селфи и тем самым тоже внести свой посильный вклад в продвижение имиджа выставки, и не увидел Сауле — символ солнца», — написал Ошакбаев (орфография и пунктуация автора сохранены).