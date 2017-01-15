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14:28 (мск), источник: Tengrinews

Талисман ЭКСПО-2017 Сауле пропала с водно-зеленого бульвара в Астане

Маскота, которого активно обсуждают в Казнете, сегодня не обнаружили на привычном месте жители Астаны.

Источник: Tengrinews

Талисман ЭКСПО-2017 по имени Сауле пропала с водно-зеленого бульвара в Астане. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook cообщил житель Астаны Рахим Ошакбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Молния!)) Возможно, похищена “Сауле”, один из символов нашей выставки ЭКСПО-2017. Воодушевившись фото Ерлана Манатаева, пришёл к Байтереку сделать с этими символами селфи и тем самым тоже внести свой посильный вклад в продвижение имиджа выставки, и не увидел Сауле — символ солнца», — написал Ошакбаев (орфография и пунктуация автора сохранены).

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«Следы еще свежи, видно, что Сауле убрали недавно. Может быть это некоторые из наших традиционных казахских парней, попав под впечатление страшной красоты “Сауле” решили ее по старой казахской традиции похитить)) Либо, как написали правдоподобную версию в комментариях, ее похитили фанаты фильмов ужасов», — строит догадки житель Астаны.

Напомним, что в последние дни в Казнете бурно обсуждают маскотов ЭКСПО-2017 — Сауле, Куата и Молдир, которые в преддверии международной выставки были установлены в Астане.

Пользователи выражают недовольство внешним видом талисманов ЭКСПО-2017.

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