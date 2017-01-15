Талисман ЭКСПО-2017 Сауле пропала с водно-зеленого бульвара в Астане
Маскота, которого активно обсуждают в Казнете, сегодня не обнаружили на привычном месте жители Астаны.
Маскота, которого активно обсуждают в Казнете, сегодня не обнаружили на привычном месте жители Астаны.
Талисман ЭКСПО-2017 по имени Сауле пропала с
«Молния!)) Возможно, похищена “Сауле”, один из символов нашей выставки ЭКСПО-2017. Воодушевившись фото Ерлана Манатаева, пришёл к Байтереку сделать с этими символами селфи и тем самым тоже внести свой посильный вклад в продвижение имиджа выставки, и не увидел Сауле — символ солнца», — написал Ошакбаев (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Следы еще свежи, видно, что Сауле убрали недавно. Может быть это некоторые из наших традиционных казахских парней, попав под впечатление страшной красоты “Сауле” решили ее по старой казахской традиции похитить)) Либо, как написали правдоподобную версию в комментариях, ее похитили фанаты фильмов ужасов», — строит догадки житель Астаны.
Напомним, что в последние дни в Казнете бурно обсуждают маскотов ЭКСПО-2017 — Сауле, Куата и Молдир, которые в преддверии международной выставки были установлены в Астане.
Пользователи выражают недовольство внешним видом талисманов ЭКСПО-2017.