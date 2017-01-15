Осужденная за репост воспитательница попала в карцер из-за мелкого нарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, приговоренная к пяти месяцам колонии за репост в интернете, была помещена в карцер в Шадринском СИЗО (Курганская область) из-за незначительного нарушения — закрывала ноги одеялом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков.

«Я встречался с Евгенией Чудновец. С ее слов, она сидела в камере и закрывала ноги одеялом, за это ей дали 10 суток карцера. Воспитательница посчитала наказание несправедливым, сказал об этом, за что получила еще пять суток карцера. Она говорит, что тогда болела», — сказал Зыков.

ТАСС пока не удалось получить официальный комментарий УФСИН по Курганской области по данной ситуации. По неофициальной информации, Евгения Чудновец этапирована в женскую исправительную колонию № 6 Свердловской области.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.

Евгению Чудновец приговорили к заключению в колонии общего режима по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.