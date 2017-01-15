Лобовое столкновение двух авто произошло в Татарстане: есть пострадавшие

На 7-м километре трассы Балтаси — Бурбаш в 12:05 один из автомобилей выехал на встречную полосу движения, в результате столкнувшись лоб в лоб с другим авто.

Медики доставили пострадавших водителей на обследование в Балтасинскую ЦРБ, а после в травматологическое отделение Арской ЦРБ.

Обстоятельства ДТП уточняются.