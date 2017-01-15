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17:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Лобовое столкновение двух авто произошло в Татарстане: есть пострадавшие

В Балтасинском районе Татарстана накануне произошло серьезное ДТП — лобовое столкновение «Лады Гранта» и Brilliance, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

На 7-м километре трассы Балтаси — Бурбаш в 12:05 один из автомобилей выехал на встречную полосу движения, в результате столкнувшись лоб в лоб с другим авто.

Медики доставили пострадавших водителей на обследование в Балтасинскую ЦРБ, а после в травматологическое отделение Арской ЦРБ.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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