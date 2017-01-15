СК возбудил уголовное дело по факту гибели детей на пожаре под Гусевом

Как уточнили в ведомстве, поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы доследственной проверки по факту обнаружения 13 января 2017 года при тушении пожара в доме по 1-му Рабочему переулку в посёлке Маяковское Гусевского района тел двух малолетних детей, 2014 и 2016 годов рождения, проживавших в этом доме с матерью. В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По версии следствия, причиной пожара и получения потерпевшими телесных повреждений, несовместимых с жизнью, могло явиться нарушение правил безопасности при обращении с огнем в жилом помещении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне стало известно, что в больнице от ожогов умерла мать погибших детей.