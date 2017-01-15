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15:53 (мск), источник: Sputnik.by

Машина «скорой» сбила девочку на санках в Витебском районе

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которой занимается Витебский райотдел Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Автомобиль скорой медицинской помощи совершил наезд на выпавшего с надувных санок ребенка в Витебском районе, сообщил ресурс «Народные новости Витебска» со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Светлану Сахарову.

Инцидент произошел накануне, по информации правоохранительных органов, ребенок попал под машину после того, как упал с санок.

Сообщается, что девочка в результате наезда «скорой» получила травмы и была помещена в Витебскую областную клиническую больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, которой занимается Витебский райотдел Следственного комитета.

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