В пяти областях Украины объявлен критический уровень аварийности на дорогах

«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы — 66. Критический уровень аварийности — в пяти областях, напряженная обстановка — в еще пяти регионах», — говорится в сообщении.

В Украине в настоящее время объявлен критический уровень аварийности на дорогах в пяти областях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В частности, речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Кроме того, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов.

В 20:00 13 января зафиксирован сход снежной лавины вблизи с. Деловое, объемом около 90 м³ и в 21:30 зафиксировано восхождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 м³.

Третья лавина, объемом около 30 м³ сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет.

Также 14 января произошло схождение снежной лавины объемом около 90 м³. Перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.

Около 09:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м).