В пяти областях Украины объявлен критический уровень аварийности на дорогах
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло девять человек.
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибло девять человек.
В Украине в настоящее время объявлен критический уровень аварийности на дорогах в пяти областях страны. Об этом сообщили в
«За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы — 66. Критический уровень аварийности — в пяти областях, напряженная обстановка — в еще пяти регионах», — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о Закарпатской,
Кроме того, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Как сообщал УНИАН, на территории Закарпатской области произошло схождение сразу нескольких снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево —
В 20:00 13 января зафиксирован сход снежной лавины вблизи с. Деловое, объемом около 90 м³ и в 21:30 зафиксировано восхождение второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 м³.
Третья лавина, объемом около 30 м³ сошла вблизи с. Костылевка в 6:20 14 января. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет.
Также 14 января произошло схождение снежной лавины объемом около 90 м³. Перекрыто одну полосу автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсивном режиме.
Около 09:30 14 января вблизи села Деловое Раховского района сошло еще три снежные лавины (объем 100 куб. м).