Мошенников, игравших на чувствах доверчивых пенсионеров, задержали в Ростове
Полицейские Ростова в Октябрьском районе города задержали троих подозреваемых в мошенничестве.
Полицейские Ростова в Октябрьском районе города задержали троих подозреваемых в мошенничестве.
Как сообщили в
Выйти на след преступников удалось после заявления женщины, которая рассказала полицейским, что малознакомые ей люди обманным путем выманили у нее деньги. Сотрудники угрозыска по подозрению в этом преступлении задержали троих мужчин (31, 39 и 43 лет).
Выяснилось, что подозреваемые звонили случайным людям и сообщали, что их родственники попали в беду. За разрешение сложных ситуаций мужчины требовали деньги. При личной встрече потерпевшие передавали суммы мошенникам, после чего те скрывались.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они заключены под стражу, уточнили в