Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Замглавы МВФ выразил свое мнение о долге Украины перед Россией
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12Юбилей Ренаты Литвиновой
17:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Мошенников, игравших на чувствах доверчивых пенсионеров, задержали в Ростове

Полицейские Ростова в Октябрьском районе города задержали троих подозреваемых в мошенничестве.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, была установлена причастность этих мужчин к совершению девяти преступлений. Они успели обмануть доверчивых граждан, среди которых были в основном пенсионеры, на сумму около 300 тысяч рублей.

Выйти на след преступников удалось после заявления женщины, которая рассказала полицейским, что малознакомые ей люди обманным путем выманили у нее деньги. Сотрудники угрозыска по подозрению в этом преступлении задержали троих мужчин (31, 39 и 43 лет).

Выяснилось, что подозреваемые звонили случайным людям и сообщали, что их родственники попали в беду. За разрешение сложных ситуаций мужчины требовали деньги. При личной встрече потерпевшие передавали суммы мошенникам, после чего те скрывались.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они заключены под стражу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Подростка убило током при катании с горки
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь