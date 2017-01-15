В Харькове семь человек отравились неизвестным газом
В Харькове семь человек из одной семьи попали в больницу в результате отравления неизвестным газом. Среди отравившихся также был ребенок.
В Харькове семь человек из одной семьи попали в больницу в результате отравления неизвестным газом. Среди отравившихся также был ребенок.
Об этом сообщает УНИАН. Сначала в больницу попал один человек, впоследствии в медицинских учреждениях оказалось еще пятеро взрослых и 10-летний ребенок.
Сейчас состояние здоровья пострадавших определено как удовлетворительное.
На месте происшествия работает
Напомним, на Херсонщине в частном доме сгорели двое детей.