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15:18 (мск), источник: Ictv.ua

В Харькове семь человек отравились неизвестным газом

В Харькове семь человек из одной семьи попали в больницу в результате отравления неизвестным газом. Среди отравившихся также был ребенок.

Об этом сообщает УНИАН. Сначала в больницу попал один человек, впоследствии в медицинских учреждениях оказалось еще пятеро взрослых и 10-летний ребенок.

Сейчас состояние здоровья пострадавших определено как удовлетворительное.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причину отравления и содержание вещества.

Напомним, на Херсонщине в частном доме сгорели двое детей.

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