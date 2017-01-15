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17:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Два пожара на Спартановке произошли в Волгограде почти в одно время

Два пожара на Спартановке произошли в Волгограде почти в одно время.

15 января, на Спартановке в районе пятнадцати часов произошло возгорание в двух жилых домах, в которых размещены торговые точки — по улице Николая Отрады, 1 и по улице Менжинского, 11. На месте работают пожарно-спасательные расчеты.

Из подвала дома на улице Николая Отрады, 1, повалил черный дым. В доме арендуют площадь несколько торговых точек. Задымление началось в универсаме, расположенном здесь. Информация о пострадавших будет известна позже.

Еще один пожар произошел в доме по улице Менжинского, 11, со стороны торца дома, где расположен зоомагазин и магазин товаров для рыбалки. Здесь также работают спасатели. Экспертам предстоит ответить на вопрос, связаны ли эти два пожара. О возгораниях стало известно благодаря пользователям социальных сетей.

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