В Киеве в результате ДТП погибла девушка

Согласно сообщению, водитель Skoda с пассажиркой ехали по ул. Владимирской от ст. м «Льва Толстого» в сторону вул. Бы. Хмельницкого. Водитель Toyota двигался от пл. Победы в центр. В результате сильного удара в левый бок автомобиль Skoda отбросило метров на 30 в ограду бульвара, туда же вылетела и Toyota, — сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет, в результате чего и произошло смертельное ДТП.

Пассажирка Skoda, девушка 1991 года рождения, скончалась на месте. Водителя с переломом таза и политравмой госпитализировали в 17-ю больницу. Киева.