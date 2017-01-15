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16:23 (мск), источник: Ipress.ua

В Киеве в результате ДТП погибла девушка

В Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.

Источник: Ipress.ua

Согласно сообщению, водитель Skoda с пассажиркой ехали по ул. Владимирской от ст. м «Льва Толстого» в сторону вул. Бы. Хмельницкого. Водитель Toyota двигался от пл. Победы в центр. В результате сильного удара в левый бок автомобиль Skoda отбросило метров на 30 в ограду бульвара, туда же вылетела и Toyota, — сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет, в результате чего и произошло смертельное ДТП.

Пассажирка Skoda, девушка 1991 года рождения, скончалась на месте. Водителя с переломом таза и политравмой госпитализировали в 17-ю больницу. Киева.

Водитель Toyota отделался синяками и ушибами.

Напомним, в Черновицкой области при столкновении автомобилей и микроавтобуса погибли 4 человека.

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