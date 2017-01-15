Маршрутка с пассажирами перевернулась в Полоцком районе

В автомобиле «Мерседес», следовавшем по маршруту № 10 Полоцк-Новополоцк со стороны Новополоцка, ехали 14 пассажиров.
«Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия. В результате бокового заноса автомобиль выехал на полосу встречного движения, а далее в кювет, где и опрокинулся», — рассказал Александр Казючиц.
Пострадавших в ДТП нет. Пассажирам маршрутки на месте была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время никого из них не госпитализировали. На водителя маршрутного такси составлен протокол. По факту происшествия ГАИ проводит проверку.
Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось 14 января в 18.05 на 134-м км автодороги Минск-Витебск. Женщина 1962 года рождения на легковом автомобиле «Мазда 626» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Рено» с полуприцепом. Виновница ДТП была госпитализирована в Лепельскую центральную районную больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь женщины. Она скончалась в реанимационном отделении во время операции. Три пассажира «Мазды» госпитализированы. В автомобиле «Рено» никто не пострадал.
Представитель Госавтоинспекции также рассказал о ДТП, произошедшем накануне вечером близ деревни Коллективная на автодороге Р46 Полоцк-Лепель. Большегрузный автомобиль в результате заноса съехал в кювет. Прицеп автомобиля перегородил всю проезжую часть. В течение часа движение на трассе было восстановлено. На водителя фуры составлен протокол. Впоследствии он продолжил движение.