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17:00 (мск), источник: ЮГА.ру

Из-за ДТП под Анапой без газа остались 180 домов

В поселке Пятихатки под Анапой произошло ДТП, оставившее без газа местных жителей.

Источник: ЮГА.ру

Около 23 часов 14 января легковой автомобиль врезался в опору электропередач, которая упала и повредила газопровод в районе улицы Джеметинской.

«В результате была приостановлена подача газа на часть поселка Пятихатки, ориентировочно без голубого топлива осталось 180 домовладений», — сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Ремонтные бригады «Анапагоргаз» планируют завершить работы в ближайшее время.

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