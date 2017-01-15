Из-за ДТП под Анапой без газа остались 180 домов
В поселке Пятихатки под Анапой произошло ДТП, оставившее без газа местных жителей.
В поселке Пятихатки под Анапой произошло ДТП, оставившее без газа местных жителей.
Около 23 часов 14 января легковой автомобиль врезался в опору электропередач, которая упала и повредила газопровод в районе улицы Джеметинской.
«В результате была приостановлена подача газа на часть поселка Пятихатки, ориентировочно без голубого топлива осталось 180 домовладений», — сообщили в
Ремонтные бригады «Анапагоргаз» планируют завершить работы в ближайшее время.