Житель Северского района продал авто и заявил в полицию о его угоне

37-летний мужчина обратился в дежурную часть с заявлением о краже его автомобиля ВАЗ-2107, который якобы пропал с парковки около дома.

«В ходе расследования было установлено, что заявитель продал свою машину, но в последствии решил ее вернуть, и обратился в правоохранительные органы с заявлением о ее хищении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления). Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.