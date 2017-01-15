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17:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Два автобуса столкнулись на улице Хиросимы в центре Волгограда

ДТП с участием двух автобусов произошло на пересечении улицы Рокоссовского и улицы Хиросимы.

По словам очевидцев, «два автобуса поворачивали и один немного не подсчитал».

Водителя одного из автобусов подвел глазомер, когда он совершал маневр поворота по той же траектории, что и первый автобус.

Автобусы столкнулись по касательной, никто не пострадал.

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