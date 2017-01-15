Два автобуса столкнулись на улице Хиросимы в центре Волгограда

По словам очевидцев, «два автобуса поворачивали и один немного не подсчитал».

Водителя одного из автобусов подвел глазомер, когда он совершал маневр поворота по той же траектории, что и первый автобус.

Автобусы столкнулись по касательной, никто не пострадал.