Воронежец обманом забрал у 86-летней пенсионерки «Ниссан» её умершей внучки
За это ему светит 5 лет тюрьмы.
За это ему светит 5 лет тюрьмы.
В Таловском районе полицейские задержали 39-летнего безработного по подозрению в мошенничестве. Жертвой стала пенсионерка.
Стражи порядка выяснили, что в июне 2016-го к 86-летней женщине обратился мужчина. Он был знаком с её умершей внучкой. Предложил продать оставшийся от неё «Ниссан Альмера». Правда, для этого нужно было, чтобы пожилая женщина передала ему иномарку. Та поверила.
«Обманным путем 39-летний воронежец оформил авто на себя. Денег за него владелице не отдал», — рассказали в МВД.
Полицейские задержали мошенника. «Ниссан» возвратили пенсионерке.
По факту (ч. 2 ст. 159 УК) возбудили уголовное дело. Воронежцу грозит 5 лет тюрьмы.