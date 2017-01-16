Воронежец обманом забрал у 86-летней пенсионерки «Ниссан» её умершей внучки

В Таловском районе полицейские задержали 39-летнего безработного по подозрению в мошенничестве. Жертвой стала пенсионерка.

Стражи порядка выяснили, что в июне 2016-го к 86-летней женщине обратился мужчина. Он был знаком с её умершей внучкой. Предложил продать оставшийся от неё «Ниссан Альмера». Правда, для этого нужно было, чтобы пожилая женщина передала ему иномарку. Та поверила.

«Обманным путем 39-летний воронежец оформил авто на себя. Денег за него владелице не отдал», — рассказали в МВД.

Полицейские задержали мошенника. «Ниссан» возвратили пенсионерке.

По факту (ч. 2 ст. 159 УК) возбудили уголовное дело. Воронежцу грозит 5 лет тюрьмы.