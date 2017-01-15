Стали известны подробности столкновения автобуса с фурой на Львовщине

Вчера поздно вечером на трассе Львов-Краковец автобус с 40 туристами врезался в грузовик, который занесло на скользкой дороге. Движение транспорта было заблокировано на 3 часа. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА. В 22:30 на автодороге «Львов-Краковец» в селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса «Неоплан» под управлением 55-летнего водителя, жителя г. Калуш, с тяжеловесным грузовым автомобилем «Рено Магнум» под управлением 57-летнего водителя, жителя Ровенской области, которого развернуло на скользкой дороге. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из участников происшествия не пострадал.

Движение автомобильного транспорта по дороге «Львов-Краковец» было заблокировано на 3 часа. Причины происшествия — выясняются. Как сообщалось, автобус с туристами врезался в грузовик на дороге «Львов-Краковец».