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17:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Стали известны подробности столкновения автобуса с фурой на Львовщине

В селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса «Неоплан» с тяжеловесным грузовым автомобилем «Рено Магнум».

Источник: Telegraf.com.ua

Вчера поздно вечером на трассе Львов-Краковец автобус с 40 туристами врезался в грузовик, который занесло на скользкой дороге. Движение транспорта было заблокировано на 3 часа. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА. В 22:30 на автодороге «Львов-Краковец» в селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса «Неоплан» под управлением 55-летнего водителя, жителя г. Калуш, с тяжеловесным грузовым автомобилем «Рено Магнум» под управлением 57-летнего водителя, жителя Ровенской области, которого развернуло на скользкой дороге. В автобусе находилось 40 пассажиров, никто из участников происшествия не пострадал.

Движение автомобильного транспорта по дороге «Львов-Краковец» было заблокировано на 3 часа. Причины происшествия — выясняются. Как сообщалось, автобус с туристами врезался в грузовик на дороге «Львов-Краковец».

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