Стали известны подробности столкновения автобуса с фурой на Львовщине
В селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса «Неоплан» с тяжеловесным грузовым автомобилем «Рено Магнум».
В селе Ямельня Яворовского района произошло столкновение рейсового туристического автобуса «Неоплан» с тяжеловесным грузовым автомобилем «Рено Магнум».
Вчера поздно вечером на трассе
Движение автомобильного транспорта по дороге «Львов-Краковец» было заблокировано на 3 часа. Причины происшествия — выясняются. Как сообщалось, автобус с туристами врезался в грузовик на дороге «Львов-Краковец».