Пожар в многоэтажном доме произошел в Астане

Пожар в многоквартирном доме по улице Петрова произошел в Астане. Видеокадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.

Густой дым валил из окон квартиры, расположенной на третьем этаже жилого пятиэтажного дома. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, от огня пострадала одна квартира, в которой загорелись вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метра.

По данным ДЧС Астаны, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.