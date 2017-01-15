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17:04 (мск), источник: Tengrinews

Пожар в многоэтажном доме произошел в Астане

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности ЧП.

Источник: Tengrinews

Пожар в многоквартирном доме по улице Петрова произошел в Астане. Видеокадры с места происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.

Густой дым валил из окон квартиры, расположенной на третьем этаже жилого пятиэтажного дома. По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны, от огня пострадала одна квартира, в которой загорелись вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метра.

По данным ДЧС Астаны, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

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