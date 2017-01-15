В Москве водитель попавшей в ДТП машины напал на водителя скорой помощи

Как передает корреспондент «Интерфакса», ставший очевидцем инцидента, примерно в 16:40 на светофоре на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц произошел инцидент с участием автомашины скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками в сторону центра и выехала на встречную полосу.

Прямо на светофоре в автомашину ВАЗ-2105 сзади въехала иномарка «Мицубиси-лансер», которая не успела притормозить перед вставшей «Ладой».

Водитель иномарки тут же выскочил из машины и побежал к водителю скорой помощи, которую пропускала «Лада», видимо, считая его виновником ДТП. Он пытался силой открыть дверь, при этом кричал и ругался, и, как только водитель неотложки спустил окно, мужчины обменялись ударами.

Медики вызвали полицию и стали оказывать помощь пострадавшему в драке водителю «Мицубиси».