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17:34 (мск), источник: Интерфакс

В Москве водитель попавшей в ДТП машины напал на водителя скорой помощи

Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Нападение на экипаж скорой помощи произошло вечером в воскресенье на северо-востоке Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса», ставший очевидцем инцидента, примерно в 16:40 на светофоре на пересечении Третьей Мытищинской и Старой Алексеевской улиц произошел инцидент с участием автомашины скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками в сторону центра и выехала на встречную полосу.

Прямо на светофоре в автомашину ВАЗ-2105 сзади въехала иномарка «Мицубиси-лансер», которая не успела притормозить перед вставшей «Ладой».

Водитель иномарки тут же выскочил из машины и побежал к водителю скорой помощи, которую пропускала «Лада», видимо, считая его виновником ДТП. Он пытался силой открыть дверь, при этом кричал и ругался, и, как только водитель неотложки спустил окно, мужчины обменялись ударами.

Медики вызвали полицию и стали оказывать помощь пострадавшему в драке водителю «Мицубиси».

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