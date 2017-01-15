Авария на теплотрассе произошла в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Авария на теплотрассе в районе детской областной больницы произошла в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Авария на теплотрассе в районе детской областной больницы произошла в Петропавловске, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Около 18.00 произошла авария на теплотрассе. В течение 40 минут все отключили. Ведутся ремонтные работы. В ближайший час тепло будет восстановлено, в первую очередь, в больнице. Следом тепло будет подано в дома», — сообщил и.о. начальника отдела по связи с общественностью АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Андрей Агеев.
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