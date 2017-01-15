Авария на теплотрассе произошла в Петропавловске

«Около 18.00 произошла авария на теплотрассе. В течение 40 минут все отключили. Ведутся ремонтные работы. В ближайший час тепло будет восстановлено, в первую очередь, в больнице. Следом тепло будет подано в дома», — сообщил и.о. начальника отдела по связи с общественностью АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Андрей Агеев.

По информации пресс-службы, авария на тепломагистрали произошла из-за порыва старой трубы диаметром 320 мм. Без тепла остались детская областная больница и 4 жилых многоэтажных дома. Температура воздуха сейчас в областном центре СКО — 17 градусов ниже нуля. Несколько дней назад в Петропавловске произошла вторая с начала года авария на одном из центральных водоводов города.