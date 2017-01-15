Житель Гомеля украл 10 шоколадок, но был задержан милицией

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Гомеля, который из местного магазина вынес десять плиток шоколада, сообщили Sputnik в Департаменте охране МВД Беларуси.

Задержание провел наряд Центрального отдела охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации магазина.

«Был задержан ранее судимый гражданин, который из торгового зала похитил 10 плиток шоколада на сумму 25 рублей», — сказали в УВД.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси.