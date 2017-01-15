В Закарпатской области без света остаются 12 населенных пунктов
Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.
Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.
По состоянию на 13:00 обесточенными остаются 12 населенных пунктов в Закарпатской области. Об этом сообщает
«По состоянию на 13:00 15 января обесточенными в Закарпатской области остаются 12 населенных пунктов: Великоберезнянский район (с. Черноголова, с. Букивцево), Перечинский район (с. Турица, с. Турички, с. Лумшоры, с. Липовец, с. Ликицары), Мукачевский район (с. Ричка, с. Лисковец, с. Тюшка, с. Син. Поляна, с. Рекиты)», — говорится в сообщении. Также сообщается, что ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет. Заторов и пострадавших