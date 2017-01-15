Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Встречаем старый Новый год с детьми
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Светлана Ходченкова отдыхает на Бали с Анной Семенович
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Лада Гранта потеряла звание самой популярной модели в стране
S-класс скоро изменится
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1135-летие герцогини Кембриджской
19:06 (мск), источник: Informburo.kz

Дети серьёзно пострадали от взрыва неизвестного вещества в Костанае

Одному из мальчиков взрывной волной оторвало несколько пальцев, он получил сильный ожог и потерял много крови.

Источник: РИА "Новости"

Информация о ЧП появилась на странице «Клуб добряков Костанай» в Instagram. В сообщении от имени родных пострадавших детей говорится, что двое мальчиков подожгли непонятное вещество и получили серьёзные травмы от последующего взрыва.

«В моей семье произошло горе, двоюродный брат 13 лет и родной брат 10 лет нашли непонятное вещество и подожгли фитиль, думая, что это петарда. Последствия оказались ужасными — старший в реанимации, у него оторвало взрывной волной несколько пальцев, большой ожог, ребёнок потерял много крови. Младшему больше повезло — врачи обещают, что через семь дней будет бегать», — написал костанаец в социальной сети.

На станции скорой помощи Костаная корреспонденту informburo.kz подтвердили, что детей с подобными травмами доставили в областную детскую больницу 14 января. Врачи детской больницы Костаная сообщать о состоянии пострадавших отказались.

В пресс-службе ДВД Костанайской области обещали предоставить информацию о несчастном случае с детьми в понедельник. В Астане в новогоднюю ночь петарда пробила окно и спалила квартиру. Снаряд влетел в гостиную и взорвался, когда хозяева отдыхали в Боровом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Абу-Даби инвесторы презентовали Назарбаеву проекты строительства объектов Астаны
Кремль прокомментировал назначение Тиллерсона госсекретарем
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Второй ребенок найден погибшим на реке в Краснодарском крае
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь