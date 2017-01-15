Дети серьёзно пострадали от взрыва неизвестного вещества в Костанае

Информация о ЧП появилась на странице «Клуб добряков Костанай» в Instagram. В сообщении от имени родных пострадавших детей говорится, что двое мальчиков подожгли непонятное вещество и получили серьёзные травмы от последующего взрыва.

«В моей семье произошло горе, двоюродный брат 13 лет и родной брат 10 лет нашли непонятное вещество и подожгли фитиль, думая, что это петарда. Последствия оказались ужасными — старший в реанимации, у него оторвало взрывной волной несколько пальцев, большой ожог, ребёнок потерял много крови. Младшему больше повезло — врачи обещают, что через семь дней будет бегать», — написал костанаец в социальной сети.