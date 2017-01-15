В Киеве разрушили мемориальную доску Вацлаву Гавелу

В Киеве разрушили новую мемориальную доску первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу, установленную на одноименном бульваре. Об этом сообщается на Facebook-странице, посвященной бульвару.

Табличка провисела меньше месяца, ее сделал известный киевский скульптор Константин Скритуцкий.

В сообществе предполагают, что скорее всего, хулиганы планировали содрать таблицу и сдать в пункт приема цветметалла, но, увидев, материал, оставили ее в покое.

Табличку придется отремонтировать, поскольку сорванной осталась ее нижняя часть. Доску с Гавелом сегодня забрали на ремонт, и повесили табличку с названием бульвара.

Как сообщалось, 16 декабря в Киеве открыли мемориальную доску Вацлаву Гавелу, она находится на улице переименованной в его честь, бывшей Лепсе. В церемонии принимал участие министр культуры Чехии.

Напомним, бульвар Лепсе в Киеве переименовали в честь Вацлава Гавела.