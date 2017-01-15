В Жлобине наказаны пьяные дебоширы, которые напали на госинспектора
Суд в Жлобине вынес приговор двум дебоширам, которые напали на госинспектора охраны животного и растительного мира.
Суд в Жлобине вынес приговор двум дебоширам, которые напали на госинспектора охраны животного и растительного мира.
Госинспектор, директор и егерь местного охотхозяйства совершали рейд. Рядом с деревней Доброгоща они наткнулись на пьяное трио, палившее костер. Поблизости находились две машины. В одной ничего запрещенного не обнаружили, зато во второй на полу лежало ружье.
Троица заявила: это Opel охотников, которые
Один из компании вызвал на помощь своего брата, проживающего в соседней деревне. Тот вместе с шофером автомобиля Opel стали угрожать, а потом и нападать на сотрудника Госинспекции: жлобинчанин замахивался лопатой, пытался вырвать оружие. Остудить пыл дебоширов помог лишь выстрел в воздух.
Специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович рассказала:
— Инспектору порвали форму, а пришедший на помощь местный житель забрал у него видеокамеру с записью происходящего и скорее всего выбросил ее в болото. Во время конфликта
Обвиняемые уже возместили ущерб — 500 рублей. Суд же вынес им приговор. Водителя автомобиля Opel приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Разбившему видеокамеру назначили два года исправительных работ с удержанием 20% заработка.