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19:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Жлобине наказаны пьяные дебоширы, которые напали на госинспектора

Суд в Жлобине вынес приговор двум дебоширам, которые напали на госинспектора охраны животного и растительного мира.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Госинспектор, директор и егерь местного охотхозяйства совершали рейд. Рядом с деревней Доброгоща они наткнулись на пьяное трио, палившее костер. Поблизости находились две машины. В одной ничего запрещенного не обнаружили, зато во второй на полу лежало ружье.

Троица заявила: это Opel охотников, которые куда-то отошли. Однако транспортное средство было оформлено на супругу одного из присутствующих — жителя Жлобина. Были у него и ключи, но открывать авто он наотрез отказался.

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Один из компании вызвал на помощь своего брата, проживающего в соседней деревне. Тот вместе с шофером автомобиля Opel стали угрожать, а потом и нападать на сотрудника Госинспекции: жлобинчанин замахивался лопатой, пытался вырвать оружие. Остудить пыл дебоширов помог лишь выстрел в воздух.

Специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович рассказала:

— Инспектору порвали форму, а пришедший на помощь местный житель забрал у него видеокамеру с записью происходящего и скорее всего выбросил ее в болото. Во время конфликта кто-то забрался в Opel и уехал. Авто нашли в лесу. Но ружья там не было.

Обвиняемые уже возместили ущерб — 500 рублей. Суд же вынес им приговор. Водителя автомобиля Opel приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Разбившему видеокамеру назначили два года исправительных работ с удержанием 20% заработка.

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