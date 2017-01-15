Водолазов подключили к поискам троих детей на реке в Краснодарском крае
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — МЧС задействовало группу водолазов для поиска пропавших в воскресенье на реке в Краснодарском крае подростков, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — МЧС задействовало группу водолазов для поиска пропавших в воскресенье на реке в Краснодарском крае подростков, сообщили «Интерфаксу» в
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Всего детей было пятеро. Одного удалось спасти, тело одного уже найдено. Еще троих продолжают искать
Как сообщалось, около 16:10 по Москве спасателям поступила информации о том, что в Тимашевском районе в реке Кирпили возле поселка Садовод тонет ребенок 12−13 лет. Когда его спасли, он сообщил, что с ним также находилось еще четверо друзей.
По факту происшествия следственным управлением СКР по Краснодарскому краю проводится проверка.