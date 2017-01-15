Водолазов подключили к поискам троих детей на реке в Краснодарском крае

«В поисково-спасательных работах в Тимашевском районе задействованы 60 человек и 21 единица техники, в том числе водолазы. Информация уточняется», — сказал представитель МЧС.

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю уточнили, что спасатели ищут трех пропавших подростков, которые, по предварительным данным, провалились под лед на реке Кирпили во время рыбалки.