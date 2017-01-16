МВД: в Самарской области банда безработных пыталась похитить овец

Трое безработных мужчин 22, 24 и 36 лет подозреваются в попытке похищения стада овец.

Заявление в полицию подал фермер из посёлка Нижнеозерецкий. Он пояснил, что неизвестные пытались украсть овец из его сарая.

В ходе расследования стражи порядка установили, что кражу хотели совершить двое безработных граждан 24 и 36 лет, а также их подельник — 22-летний рецидивист.

Подозреваемых задержали, по факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.