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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске семья с беременной женщиной попала в ДТП

Авария произошла сегодня около 18.35. Автомобиль «Опель Корса» с 44-летним водителем за рулем двигался со стороны Пролетарской площади на улицу Карла Маркса, когда машину занесло и закрутило на проезжей части.

Источник: БЕЛТА

15 января, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебске «Опель» врезался в «Фольксваген», в котором ехала семья, включая беременную женщину, сообщил корреспонденту БЕЛТА временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 18.35. Автомобиль «Опель Корса» с 44-летним водителем за рулем двигался со стороны Пролетарской площади на улицу Карла Маркса, когда машину занесло и закрутило на проезжей части. Водитель пытался уйти от столкновения со встречным транспортом, но миновать легковушку «Фольксваген Поло» не вышло. «Во втором автомобиле местный житель 1985 года рождения вез свою беременную супругу и ее мать. Сейчас обеих женщин осматривают медики, которые определят, нужна ли им госпитализация», — пояснил Александр Казючиц.

Что касается водителей, то они не пострадали. Кроме того, оба автомобиля в результате аварии получили заметные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

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