В Москве после ДТП подрались водители легковой машины и скорой помощи
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водители легкового автомобиля и «скорой помощи» подрались после автоаварии на
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водители легкового автомобиля и «скорой помощи» подрались после автоаварии на
«Около 17.00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП без пострадавших. Столкнулись Lada и Mitsubishi, а после совершения ДТП один из участников дорожного конфликта обвинил в произошедшем водителя “скорой помощи”, после чего между ними произошел конфликт», — сказал дежурный офицер.
По его словам, на место были вызваны сотрудники полиции, участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции. Он добавил, что участники конфликта намерены подать в полицию заявления.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что конфликт между участниками не привел к серьезным травмам.
Ранее в городской станции «скорой помощи» сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в
Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. «Скорая помощь» около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.