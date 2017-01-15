В Москве после ДТП подрались водители легковой машины и скорой помощи

«Около 17.00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП без пострадавших. Столкнулись Lada и Mitsubishi, а после совершения ДТП один из участников дорожного конфликта обвинил в произошедшем водителя “скорой помощи”, после чего между ними произошел конфликт», — сказал дежурный офицер.

По его словам, на место были вызваны сотрудники полиции, участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции. Он добавил, что участники конфликта намерены подать в полицию заявления.