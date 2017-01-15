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21:28 (мск), источник: РИА Новости

В Москве после ДТП подрались водители легковой машины и скорой помощи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водители легкового автомобиля и «скорой помощи» подрались после автоаварии на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Источник: РИА Новости

«Около 17.00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП без пострадавших. Столкнулись Lada и Mitsubishi, а после совершения ДТП один из участников дорожного конфликта обвинил в произошедшем водителя “скорой помощи”, после чего между ними произошел конфликт», — сказал дежурный офицер.

По его словам, на место были вызваны сотрудники полиции, участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции. Он добавил, что участники конфликта намерены подать в полицию заявления.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что конфликт между участниками не привел к серьезным травмам.

Ранее в городской станции «скорой помощи» сообщили РИА Новости, что водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову «скорой», а ее пассажир стал угрожать медикам.

Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. «Скорая помощь» около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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