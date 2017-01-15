В Харькове задержали злоумышленников, похитивших женщину

Полиция Харькова задержала злоумышленников, которые похитили человека. Причиной опасной ситуации, в которой оказалась 31-летняя женщина, стала ревность ее знакомой. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Вчера в 12:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он заявил о том, что двое неизвестных нанесли его жене телесные повреждения, силой вытащили из квартиры, посадили в автомобиль синего цвета и скрылись в неизвестном направлении. Принятыми мерами розыска патрульной полицией иномарка, в которой находилась 31-летняя потерпевшая, была остановлена на перекрестке улиц Волонтерская и Холодногорская. Также задержали 29-летнюю и 27-летнего подозреваемых.