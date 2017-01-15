В Харькове задержали злоумышленников, похитивших женщину
Жительница Харьковщины из ревности заказала похищение своей знакомой.
Жительница Харьковщины из ревности заказала похищение своей знакомой.
Полиция Харькова задержала злоумышленников, которые похитили человека. Причиной опасной ситуации, в которой оказалась 31-летняя женщина, стала ревность ее знакомой. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Вчера в 12:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он заявил о том, что двое неизвестных нанесли его жене телесные повреждения, силой вытащили из квартиры, посадили в автомобиль синего цвета и скрылись в неизвестном направлении. Принятыми мерами розыска патрульной полицией иномарка, в которой находилась 31-летняя потерпевшая, была остановлена на перекрестке улиц Волонтерская и Холодногорская. Также задержали 29-летнюю и 27-летнего подозреваемых.
Во время досудебного следствия работниками Холодногорского отдела полиции было установлено, что организатором похищения оказалась 29-летняя женщина, жительница Харьковской области. На преступление она пошла
Мужчине и женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку. Досудебное расследование продолжается.